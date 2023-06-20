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Отчет: Гималайские ледники могут потерять до 80 процентов своего объема из-за изменения климата

Согласно опубликованному во вторник, 20 июня, научному исследованию, ледники в Гималаях тают с беспрецедентной скоростью из-за изменения климата и угрожают водоснабжению сотен миллионов человек.

Ученые увидели угрозу для 2 млрд человек из-за таяния ледников в Гималаях
© Российская Газета

Он тают с беспрецедентной скоростью в гималайских горных хребтах Гиндукуша и могут потерять до 80 процентов своего нынешнего объема в этом столетии, если выбросы парниковых газов не будут резко сокращены, говорится в отчете Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD) в непальском Катманду. Эксперты предупредили, что в ближайшие годы вероятность внезапных наводнений и лавин возрастет.

"Люди, живущие в этих горах, подвергаются высокому риску из-за изменения климата", - сказала Associated Press Амина Махарджан, специалист по миграции и один из авторов доклада, добавив, что без большей поддержки властей эти сообщества не смогут справиться с бедствием.

Согласно исследованию ICIMOD, в период с 2011 по 2020 год ледники таяли на 65 процентов быстрее, чем в предыдущее десятилетие. Лед и снег в гималайских хребтах Гиндукуша являются важным источником воды для этих рек, протекающих через 16 стран Азии и обеспечивающих пресной водой 240 миллионов человек в горах и еще 1,65 миллиарда человек ниже по течению. Гималайские ледники питают бассейны важных рек мира, включая Ганг, Инд, Хуанхэ, Меконг и Иравади, и прямо или косвенно обеспечивают продовольствием, энергией и доходом миллиарды людей.

"Два миллиарда человек в Азии зависят от воды из ледников и снега. Последствия потери этой криосферы (зоны замерзания) немыслимы", - поlчеркнула в интервью AFP Изабелла Козиелл, заместитель главы ICIMOD.

Согласно исследованию, даже если глобальное потепление будет ограничено на 1,5-2 °C выше доиндустриальных уровней, согласованных в Парижском соглашении по климату, ожидается, что к 2100 году ледники потеряют от трети до половины своего объема.

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