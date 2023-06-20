Пострадавшая от мошенника в Tinder женщина раскрыла его схему обмана

Пользовательница Tinder Ребекка Холлоуэй поделилась историей о том, как из-за предложения мошенника вложиться в криптовалюту она потеряла около 100 тысяч долларов. Подробности схемы пострадавшая раскрыла в разговоре с изданием Daily Mail.

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Мужчина, с которым 41-летняя Холлоуэй познакомилась в Tinder в марте этого года, представился ей французским предпринимателем, разбирающимся в инвестициях. Такие подробности заставили женщину поверить в его компетентность. Поэтому когда Фред (именно так он представился в переписке) предложил пользовательнице перевести деньги на якобы платформу для работы с криптовалютой, она сразу сделала это. После совершения таких «вложений» в личном кабинете появлялись фиктивные сообщения о заработанных деньгах. Всего Холлуоэй таким образом потеряла около 100 тысяч долларов.

Женщина отметила, что на протяжении всего времени их общения не сомневалась в искренности намерений Фреда. Он регулярно отправлял пользовательнице романтические сообщения, рассказывал о личной жизни и иногда звонил по видеосвязи. Позднее Холлоуэй призналась, что не заметила очевидной мошеннической схемы.

«Одинокие женщины среднего возраста, такие же, как я, очень уязвимы. У нас нет проблем с деньгами, но вот подходящего партнера мы, возможно, еще не встретили», — объяснила пользовательница.

Как отмечает Daily Mail, подобная схема получила название «забой свиней». Мошенники сначала «откармливают» жертву романтическими обещаниями, вызывают доверие, а после дают «советы» по инвестициям, приводящие к потере денежных средств. По словам издания, существует немало пострадавших от подобных махинаций.