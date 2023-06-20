Instagram* и Netflix устарели для российских школьников

Большинство школьников посчитали, что соцсеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), вселенная комиксов Marvel и онлайн-кинотеатр Netflix являются «устаревшими для России» трендами. Такие данные приведены в исследовании Mediascope среди российских детей младше 12 лет и подростков старше 12 лет, сообщает РБК.

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Согласно «Тренд Индексу», самыми модными явлениями в интернете подростки назвали короткие видео, видеоигры, а также технологию «умного» дома. В категорию уходящих технологических трендов среди школьников также попали криптовалюта, NFT и соцсеть Yappy.

Опрос также показал, что 60% детей 12–17 лет используют на своих или семейных устройствах VPN-сервисы. При этом ключевой видеосервис у детей тот же, что у взрослых, — YouTube (79%).

Самой популярной соцсетью среди детей и подростков стал TikTok (43%), далее с незначительным отставанием следует «ВКонтакте» (41%), замыкает тройку лидеров Instagram (13%).

Подростки от 12 до 17 лет назвали самым популярным музыкальным сервисом «VK Музыку» (52%). При этом в возрастных группах четыре-восемь и 9–11 лет примерно на одном уровне популярности оказались «Яндекс Музыка», «VK Музыка» и YouTube Music.

В августе 2022 года Pew Research Center провел опрос американских подростков о популярности соцсетей. Согласно ответам респондентов, 95% подростков в США смотрят YouTube. 19% из них отметили, что смотрят ролики на видеохостинге «почти постоянно», а еще 41% — «несколько раз в день».