Для россиян создали отечественный мобильный браузер

В России разработан и тестируется новый браузер под названием «Луна», его запуск запланирован до конца 2023 года на смартфонах с мобильными операционными системами iOS и Android. Об этом передает агентство «Прайм» со ссылкой на разработчика — компанию «Инновационная разработка».

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«Браузер «Луна» — новый продукт, разработанный как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности», — отметил представитель компании.

При этом в «Луну» встроены отечественные сертификаты Минцифры, в результате чего приложение будет пропускать и загружать только проверенные сайты. По словам разработчика, для пользователя они будут помечены зеленым цветом.

Отмечается, что новый отечественный браузер будет блокировать рекламу и трекеры, которые отслеживают и собирают сведения о просмотренных пользователями страницах. Описанный функционал напоминает тот, который обещает своим пользователям браузер Safari от Apple.

В настоящее время мобильный браузер «Луна» находится на стадии открытого тестирования, но с ограниченным функционалом.

«Запуск продукта мы планируем провести до конца года. На первом этапе приложение можно установить на устройства с iOS, а в дальнейшем оно станет доступно для устройств на платформе Android», — говорится в сообщении.

Компания «Инновационная разработка» занимается развитием финтех-сервисов, активно сотрудничает с »Почта банком».