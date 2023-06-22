Создан биопластик из стеблей ананаса

Команда исследователей из Таиланда и Малайзии разработала биоразлагаемый пластик, безопасный для окружающей среды. Для его производства использовались стебли ананаса.

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Такой биопластиковый лист можно использовать для одноразовой упаковки в качестве альтернативы обычного пластика, загрязняющего природу.

Пластиковые отходы становятся все более серьезной проблемой для экологии. Их трудно перерабатывать и утилизировать. Они остаются в природе на десятилетия, представляя угрозу для животных и людей. Пластиковые изделия распадаются на микропластик, который загрязняет почву, воду и даже воздух.

Ученые ведут работу над созданием биоразлагаемого пластика, но многие материалы не обладают прочностью настоящего пластика, поэтому их сложно использовать в промышленности. Кроме того, биоразлагаемые полимеры (PLA, PBAT и PBS) не могут распадаться в естественных условиях, им требуются определенная влажность и температура.

Авторы нового исследования использовали в качестве основного ингредиента для пластика крахмал из стеблей ананаса. Они также добавили глицерин и карбонат кальция для пластичности и прочности. Полученный материал получился влагостойким, а после закапывания в землю распался на мелкие кусочки всего за две недели, сообщает Polymers.

«Это исследование показывает, что использование крахмала из стеблей ананаса может быть хорошим и экологичным выбором вместо использования пластмасс, изготовленных из нефти или других растительных материалов», – подчеркнули авторы.