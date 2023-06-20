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Найдена 3000-летняя мумия в листьях коки

Археологи Национального университета Сан-Маркос в Перу нашли мумию возрастом 3000 лет, обложенную листьями коки. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на Associated Press.

Найдена 3000-летняя мумия в листьях коки
© Shutterstock / Fotodom

Раскопки проходили в начале 2023 года на вершине холма в Лиме, в Римаке — районе рядом со старейшей частью города. Саму мумию специалисты обнаружили в ходе уборки мусора недалеко от тренировочного поля профессионального футбольного клуба на глубине трех метров под землей. Раньше в этом месте находился глиняный храм.

Останки представляли собой скелет мужчины с длинными черными волосами, лежащий лицом вверх, нижние конечности которого связали веревкой, сплетенной из виноградных лоз. Захоронение было обложено камнями, листьями коки и ракушками в соответствии с древним ритуалом.

Рядом ученые нашли частицы яиц мух, что говорит о возможном нахождении мужчины на открытом воздухе как минимум несколько дней. В будущем находку планируют подвергнуть радиоуглеродному анализу, что позволит определить ее возраст.

В январе 2023 года была обнаружена египетская мумия возрастом 2300 лет, которая содержала около 50 драгоценных камней. Предполагается, что минералы использовались как защитные амулеты.

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