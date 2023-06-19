Ученые впервые обнаружили спящий ВИЧ в клетках человеческого мозга

Ученые из США впервые обнаружили спящий ВИЧ в клетках человеческого мозга. Результаты исследования опубликованы в Newsroom.

Как сообщается, ученые давно выдвигали версии о "дремлющем" в клетках головного мозга ВИЧ. Однако провести соответствующие исследования не представлялось возможным из-за опасности взятия образца головного мозга. Однако теперь ученым удалось продвинуться в исследовании, благодаря специальной программе, в рамках которой пациенты с ВИЧ пожертвовали свои тела науке после смерти.