Ученые впервые обнаружили спящий ВИЧ в клетках человеческого мозга

Ученые из США впервые обнаружили спящий ВИЧ в клетках человеческого мозга
Ученые из США впервые обнаружили спящий ВИЧ в клетках человеческого мозга. Результаты исследования опубликованы в Newsroom.
Как сообщается, ученые давно выдвигали версии о "дремлющем" в клетках головного мозга ВИЧ. Однако провести соответствующие исследования не представлялось возможным из-за опасности взятия образца головного мозга. Однако теперь ученым удалось продвинуться в исследовании, благодаря специальной программе, в рамках которой пациенты с ВИЧ пожертвовали свои тела науке после смерти.
Врачи давно научились контролировать ВИЧ при помощи лечения. Однако заболевание не проходит полностью, инфицированные клетки под действием препаратов прячутся внутри организма. Ранее было известно, что такие клетки скрываются в крови человека, теперь ученым удалось установить, что вирус прячется и в клетках головного мозга.