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Открытие ученых РФ об упорядочивании нанотрубок будет использовано в космической сфере

Исследователями Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина (ИФХЭ) РАН выяснили, как, используя, молекулы-координаторы толуола, упорядочить хаотически расположенные нанотрубки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел популяризации науки и технологий Министерства образования и науки России.

Открытию российских ученых об упорядочивании нанотрубок нашли применение
© globallookpress.com

Обнаружилось, что собранные в пучок нанотрубки аккумулируют большее количество метана, чем неупорядоченные. Это открытие в будущем может быть применено в космической отрасли. После открытия в 1990-е годы нанотрубок и установления основных закономерностей присущих им свойств и структур, ученые хотят использовать такой уникальный материал в разных технологических процессах.

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С помощью молекул толуола исследователи ИФХЭ РАН сумели скоординировать изначально хаотично расположенные нанотрубки, увеличив, тем самым, адсорбционную способность материала. При таком упорядочивании создается дополнительная пористость. В ИФХЭ РАН считают, что полученные результаты по упорядочиванию с помощью молекул-координаторов хаотически расположенных нанотрубок приведут к созданию универсального адсорбента, чью микропористую структуру можно изменять непосредственно в адсорбере. Определены условия, которые необходимы как для самоорганизации нанотрубок в массив, так и для разрушения упорядоченной структуры - то есть для ее возврата в первоначальное состояние, из которого она может быть скоординирована в массив с другими параметрами пористой структуры для решения другой промышленной задачи.

Ученые предполагают, что в дальнейшем, открытие можно использовать в космической отрасли, где адсорбционные комплексы имеют небольшой размер. Циклическая перенастройка пористой структуры адсорбента позволит решать с одним и тем же исходным материалом различные задачи, при этом не выводя на космическую орбиту ничего лишнего. Высокая стоимость доставки любых грузов в космос приведет к серьезной экономической выгоде даже при использовании такого дорогого сырья, как углеродные нанотрубки. Ранее сообщалось, что российские ученые придумали, как усилить действия лекарств с помощью наночастиц.

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