Желтые iPhone 14 резко подешевели для россиян

Особые модели смартфонов iPhone 14 желтого цвета подешевели в России на семь тыс. руб. — вместо 83 тыс. руб. новые гаджеты продают за 76 тыс. руб. Об этом сообщают техноблогеры с портала «Палач».

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«Весной официалы продавали iPhone 14 за 83 тыс. руб., желтый 14 Plus стоил 90 тыс. руб. Сейчас стартовый iPhone 14 можно купить за 75 760 руб., базовый iPhone 14 Plus обойдется в 83 890 руб.» — отметили блогеры.

В результате iPhone 14 Plus за три месяца подешевел на шесть тыс. руб. При этом эти же модели в других, классических цветах стоят еще дешевле. iPhone 14 в классических цветах — 69 990 рублей рублей, желтый — 75 760 рублей. iPhone 14 Plus в классических цветах — 77 990 руб., желтый — 83 890 руб.

По версии техноблогеров, теперь разница между моделями не такая значительная. «Разница не очень большая: в случае iPhone 14 доплата за уникальность обойдется в шесть тыс. руб., 14 Plus — около пяти тыс. руб. Вероятно, в ближайшие месяцы ценники уравняются», — заключили авторы.

Желтые iPhone 14 вышли позже остальных, в марте этого года, с целью повысить продажи устройства из-за нового «модного» цвета корпуса. В связи с этим аппараты продавались изначально дороже моделей «обычных» цветов.