Создан прозрачный кабель для смартфона

Сооснователь и глава технологической компании Nothing Карл Пей представил новый кабель USB Type-C в фирменном прозрачном формате для будущего смартфона Nothing Phone (2). Снимок опубликован в Twitter.

Компания выпускает одноименные наушники и смартфоны, которые получили известность за корпуса с прозрачными элементами. Новый кабель будет поставляться в комплекте со смартфоном Nothing Phone (2).

Судя по снимкам, кабель выполнен в белом цвете, и лишь штекеры получили прозрачные элементы, чтобы быть ближе к дизайну смартфонов Nothing. При этом за прозрачным пластиком виднеется алюминиевый корпус порта и логотип производителя.

Ожидается, что смартфон Nothing Phone (2) представят 11 июля. Пока Пей не сообщил о том, можно ли будет купить прозрачный кабель отдельно, без смартфона. Также неизвестна цена аксессуара.