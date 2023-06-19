$83.99+0.3491.80+0.16

Создан прозрачный кабель для смартфона

Сооснователь и глава технологической компании Nothing Карл Пей представил новый кабель USB Type-C в фирменном прозрачном формате для будущего смартфона Nothing Phone (2). Снимок опубликован в Twitter.

Создан прозрачный кабель для смартфона
© Twitter

Компания выпускает одноименные наушники и смартфоны, которые получили известность за корпуса с прозрачными элементами. Новый кабель будет поставляться в комплекте со смартфоном Nothing Phone (2).

Судя по снимкам, кабель выполнен в белом цвете, и лишь штекеры получили прозрачные элементы, чтобы быть ближе к дизайну смартфонов Nothing. При этом за прозрачным пластиком виднеется алюминиевый корпус порта и логотип производителя.

Ожидается, что смартфон Nothing Phone (2) представят 11 июля. Пока Пей не сообщил о том, можно ли будет купить прозрачный кабель отдельно, без смартфона. Также неизвестна цена аксессуара.

Подтверждено, что смартфон Nothing Phone (2) получит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 и аккумулятор емкостью 4700 мАч. Дизайн новинки планируют впервые показать на официальной презентации. Авторитетный инсайдер OnLeaks в июне публиковал качественные рендеры гаджета.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители