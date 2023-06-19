Представлена 316-мегапиксельная камера Big Sky для съемки 4D-фильмов

Sphere Studios представила свою кинокамеру Big Sky, которая демонстрирует замечательный датчик 18K с 316-мегапиксельной матрицей. По словам компании, разрешение в 40 раз больше, чем у существующих 4K-камер.

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Особенности

Камера Big Sky оснащена беспрецедентным сенсором с разрешением 18432 × 8704 пикселей, способным захватывать изображения с необычайной сложностью. Благодаря такому высокому разрешению создатели фильмов получат свободу кадрировать, панорамировать и масштабировать полученное видео, сохраняя при этом непревзойденное качество изображения. Одна из выдающихся характеристик этой камеры заключается в её способности записывать 10-битное видео с разрешением 18K со скоростью до 120 кадров в секунду, а также 12-битные видео со скоростью 60 к/с.

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Кроме того, Big Sky может похвастаться широким динамическим диапазоном, способностью обрабатывать изображение с высоким разрешением со скоростью 500 ГБ в секунду при оптоволоконном соединении, и со скоростью 400 ГБ в секунду к подключенному медиа-рекордеру. Это означает непрерывную запись со скоростью 30 ГБ в секунду и 17 минут отснятого материала.

Камера имеет два основных дизайна объектива: 150-градусный, соответствующий обзору внутри сферы (для купольных кинотеатров), где будет проецироваться контент, а также 165-градусный, предназначенный для «проскакивания и стабилизации». Второй дизайн будет полезен при съёмке во время быстрого движения либо же в полёте с сильными вибрациями.

Дебют