Ученые научились определять местоположение человека по SMS

Американские ученые разработали способ примерного определения местоположения пользователя через SMS незаметно для него. Об этом пишет Bleeping Computer.

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Метод, которым воспользовались исследователи из Северо-Восточного и Нью-Йоркского университетов, получил название «Freaky Leaky SMS». Он не дает 100% результата, однако помогает с точностью от 62% до 96% определить, где именно находится абонент.

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При этом в основе методики лежат SMS-сообщения и анализ задержки получения отчета об их доставке. Такие отчеты формируются SMS-центром в сети мобильной связи и предназначены для уведомления абонента о статусе отправленного им сообщения.

«Ученые разработали алгоритм машинного обучения, который анализирует временные данные в этих SMS-ответах, чтобы определить местоположение получателя», - отмечается в статье.

Для сбора данных было отправлено несколько SMS на телефонный аппарат человека, чье местоположение необходимо было выяснить. При этом сообщения могли быть замаскированы как под рекламную рассылку, так и представлять собой пустое SMS, которое не отображается на экране устройства получателя. Несмотря на то, что формально пользователь не получает такое «бесшумное» сообщение, оно фиксируется SMS-центром.

Авторы методики отправляли 20 «бесшумных» SMS в час на протяжении трех дней в Соединенных Штатах, Объединенных Арабских Эмиратах и семи европейских странах, использовав подключение к десяти различным сотовым операторам, а также разные коммуникационные технологии и поколения.

Они фиксировали время ожидания получения отчета о доставке каждого сообщения и на основе этих данных сделали модель машинного обучения, в которой использовалось

в общей сложности 60 узлов (10 входных, 10 выходных и 40 скрытых), местоположение адресата, тип сети сотовой связи, а также расстояние устройства от базовой станции.

В итоге выяснилось, что модель показывает высокую точность, определяя, находится ли объект внутри страны и за границей (96%), чуть хуже выглядят данные о том, в какой стране находится абонент (92%) и достаточно хорошие результаты получились для местоположения в одном регионе (62–75%).

Точность выдаваемых алгоритмом результатов зависит от того, где именно находится человек, и используемого им оператора связи. В частности, система корректно определяла местонахождение получателя SMS внутри Германии – в 68%, Греции – 79%, ОАЭ – 76%.

«Наилучшие результаты были у Бельгии: в среднем 86 % правильных ответов и 95% в наиболее эффективном регионе», - отмечают исследователи.

Несмотря на проведение достаточно долгой подготовительной работы, система вполне может быть использована злоумышленниками и представляет потенциальную угрозу для пользователей мобильных устройств, отмечает издание.

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