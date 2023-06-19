Доказана связь между землетрясениями и космическим излучением

Ученые из проекта CREDO, инициированного Институтом ядерной физики Польской академии наук в Кракове, доказали связь между землетрясениями и космическим излучением. Результаты работы опубликованы в Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

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Ранее специалисты уже фиксировали определенную статистическую корреляцию между глобальной сейсмической активностью и изменениями интенсивности космического излучения. Предполагается, что этот фактор поможет лучше предсказывать природные катаклизмы.

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В ходе нового исследования сотрудники CREDO проанализировали данные об интенсивности космических лучей с двух станций проекта — Neutron Monitor (собранные за последние 50 лет) и обсерватории Пьера Оже (собранные с 2005 года). Эти наблюдательные центры расположены по обе стороны экватора и используют разные методы обнаружения, что позволяет проводить более качественный анализ. Также авторы изучили изменения солнечной и сейсмической активности Земли.

Статистический анализ показал, что за исследуемый период существует четкая корреляция между изменениями интенсивности вторичного космического излучения и суммарно всех землетрясений с магнитудами, превышающими или равными четырем. Однако эта взаимосвязь фиксируется, только когда данные о космических лучах сдвигаются на 15 дней вперед относительно сейсмических данных. На основе этого можно будет прогнозировать время землетрясений, однако пока неясно, поможет ли этот способ точно определить их место.