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Организаторы «Грэмми» запретили ИИ выигрывать премию

Академия звукозаписи, ответственная за премию «Грэмми», разработала новые правила для использования искусственного интеллекта в музыкальной индустрии.

Организаторы «Грэмми» запретили ИИ выигрывать премию
© РИА Новости

Харви Мейсон-младший, генеральный директор академии, объяснил, что ИИ может использоваться для создания музыки, но награды будут присуждаться только людям, внесшим значительный вклад.

Например, в категории «Песня года» большая часть песни должна быть написана человеком, а не ИИ.

Это важное решение, поскольку искусственный интеллект играет всё более значительную роль в индустрии, и организации должны разрабатывать стандарты и ограничения для его использования.

Подобные инициативы наблюдаются и в других творческих сферах, где организации стремятся контролировать воздействие новейших технологий на творческий процесс. Например, использование чат-ботов в кинематографе и писательской сфере.

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