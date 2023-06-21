Организаторы «Грэмми» запретили ИИ выигрывать премию

Академия звукозаписи, ответственная за премию «Грэмми», разработала новые правила для использования искусственного интеллекта в музыкальной индустрии.

Харви Мейсон-младший, генеральный директор академии, объяснил, что ИИ может использоваться для создания музыки, но награды будут присуждаться только людям, внесшим значительный вклад.

Например, в категории «Песня года» большая часть песни должна быть написана человеком, а не ИИ.

Это важное решение, поскольку искусственный интеллект играет всё более значительную роль в индустрии, и организации должны разрабатывать стандарты и ограничения для его использования.