Американские врачи обнаружили пробиотик для лечения синдрома «сухого глаза»
Врачи обнаружили бактерии-пробиотики, которые помогают от синдрома «сухого глаза». Об этом сообщает Американское общество микробиологии.
Синдромом «сухого глаза» называют хроническое поражение конъюнктивы и роговицы, для которого характерно сокращения продукции слез и нарушение слезной пленки. Из-за уменьшения объема слезной смазки может возникать покалывание и жжение в глазах, воспаление, нечеткость зрения и чувствительность к свету.
Лаура Шефер и ее коллеги из Медицинского колледжа Бэйлора обнаружили, что прием бактериального штамма Limosilactobacillus reuteri с едой позволяет решить эту проблему. «Дружественные бактерии, которые живут в желудочно-кишечном тракте человека, связаны со здоровьем и защитой от болезней многих частей тела, включая кишечник, мозг и легкие. Поэтому неудивительно, что микробиом кишечника также влияет на наши глаза», — говорит ученая.
Эти бактерии доступны на рынке в качестве препарата DSM17938. Испытания их эффективности были проведено на мышах. Сначала их кормили антибиотиками, которые убивают многие полезные бактерии, живущие в кишечнике. Затем их поместили в очень сухие условия и кормили ежедневными дозами либо пробиотических бактерий, либо солевого раствора. Через 5 дней глаза исследовали на наличие заболеваний. У мышей, которых кормили пробиотическими бактериями, поверхность роговицы была более здоровой и неповрежденной. Кроме того, у этих мышей в тканях глаза было больше бокаловидных клеток, которые вырабатывают муцин, важный компонент слез.
Авторы надеются, что их открытие позволит лечить синдром «сухого глаза».