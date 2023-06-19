Врачи обнаружили пробиотик для лечения синдрома «сухого глаза»

Лаура Шефер и ее коллеги из Медицинского колледжа Бэйлора обнаружили, что прием бактериального штамма Limosilactobacillus reuteri с едой позволяет решить эту проблему. «Дружественные бактерии, которые живут в желудочно-кишечном тракте человека, связаны со здоровьем и защитой от болезней многих частей тела, включая кишечник, мозг и легкие. Поэтому неудивительно, что микробиом кишечника также влияет на наши глаза», — говорит ученая.

Эти бактерии доступны на рынке в качестве препарата DSM17938. Испытания их эффективности были проведено на мышах. Сначала их кормили антибиотиками, которые убивают многие полезные бактерии, живущие в кишечнике. Затем их поместили в очень сухие условия и кормили ежедневными дозами либо пробиотических бактерий, либо солевого раствора. Через 5 дней глаза исследовали на наличие заболеваний. У мышей, которых кормили пробиотическими бактериями, поверхность роговицы была более здоровой и неповрежденной. Кроме того, у этих мышей в тканях глаза было больше бокаловидных клеток, которые вырабатывают муцин, важный компонент слез.