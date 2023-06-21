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Ремонт iPhone 14 упростили

Американская технологическая компания Apple включила смартфоны iPhone 14 и ноутбуки MacBook на чипе M2 в программу самостоятельного ремонта. Об этом сообщается на официальном сайте компании из Купертино.

Ремонт iPhone 14 упростили
© Газета.ru

Теперь владельцы гаджетов получили разрешение на самостоятельный ремонт техники с использованием официальных запчастей, инструментов и руководств от корпорации.

В расширенный список включен весь модельный ряд iPhone 14, 13-дюймовый MacBook Air M2, а также 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro M2.

В дополнение к расширенной линейке устройств Apple объявила, что сделала бесплатным инструмент для настройки системы при ремонте iPhone для поклонников самостоятельного ремонта. Инструмент используется для проверки дисплеев, аккумуляторов, систем Touch ID и Face ID.

В прошлом пользователям требовалось обращаться в службу поддержки Apple для завершения процесса. Теперь владельцы гаджетов после завершения ремонта смогут самостоятельно перевести устройства в режим диагностики, а затем следовать инструкциям на экране.

В июне специалисты из техноблога iFixit разобрали новейший 15-дюймовый ноутбук MacBook Air от Apple. В процессе разборки они обнаружили важный недостаток в конструкции устройства.

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