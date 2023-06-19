СМИ: Японские полупроводники продолжают поступать в Россию в обход санкций

Полупроводники японских производителей продолжают поступают в Россию через третьи страны, несмотря на санкции. Большую роль в экспорте играет Китай, пишет японское издание Nikkei со ссылкой на аналитические данные.

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Ранее Япония поддержала санкции, введенные западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. В японские санкционные списки попали и физические лица, и российские компании. А к экспорту в Россию были запрещены полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовики, строительная техника и даже игрушки.

Издание Nikkei, сославшись на имеющуюся в распоряжении индийского аналитического агентства Export Genius статистику российских таможенных органов за период с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2023 года, сообщило о том, что поставки полупроводников в Россию продолжаются.

Большая часть из них идет через Китай, включая Гонконг, за ним следуют Южная Корея и Турция. В частности, базирующаяся в Гонконге торговая компания экспортировала российской фирме около 4000 полупроводников, произведенных японской Kioxia Holdings, на сумму около 170 000 долларов.

А китайская King-Pai Technology отгрузила российской торговой компании полупроводники другого японского производителя на сумму 150 000 долларов.

«В июне 2022 года King-Pai попал под санкции Министерства торговли США за ведение бизнеса с российской военной компанией», - отмечается в статье.