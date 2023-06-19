$83.65-0.3191.63+0.67

Назван покупатель оставшихся активов обанкротившейся Virgin Orbit

Оставшиеся активы обанкротившейся компании Virgin Orbit купит Firefly Aerospace. Об этом сообщает SpaceNews.

Назван покупатель оставшихся активов обанкротившейся Virgin Orbit
© Lenta.ru

Согласно изданию, Firefly Aerospace согласилась купить нераспроданные активы Virgin Orbit на общую сумму 3,8 миллиона долларов, включающие в себя, в частности, ракетные двигатели и другие компоненты, предназначенные для ракеты воздушного старта LauncherOne.

В Firefly Aerospace целью покупки назвали экономию на готовых компонентах. Там же рассказали, что планируют использовать не все элементы, потому часть их впоследствии может быть перепродана.

В мае SpaceNews сообщило, что большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit, предлагавшего пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, распродали по частям компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast.

Заявление о банкротстве в суд штата Делавэр (США) Virgin Orbit подала в апреле.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители