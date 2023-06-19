Назван покупатель оставшихся активов обанкротившейся Virgin Orbit

Оставшиеся активы обанкротившейся компании Virgin Orbit купит Firefly Aerospace. Об этом сообщает SpaceNews.

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Согласно изданию, Firefly Aerospace согласилась купить нераспроданные активы Virgin Orbit на общую сумму 3,8 миллиона долларов, включающие в себя, в частности, ракетные двигатели и другие компоненты, предназначенные для ракеты воздушного старта LauncherOne.

В Firefly Aerospace целью покупки назвали экономию на готовых компонентах. Там же рассказали, что планируют использовать не все элементы, потому часть их впоследствии может быть перепродана.

В мае SpaceNews сообщило, что большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit, предлагавшего пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, распродали по частям компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast.