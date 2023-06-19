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Новый складной флагман Xiaomi Mix Fold 3 может получить сразу две зум-камеры и улучшенную защиту от падений

Xiaomi достаточно неплохо справляется с выпуском складных смартфонов. Но следующее поколение, предположительно названное Xiaomi Mix Fold 3, вызывает особый интерес среди энтузиастов уже несколько месяцев.

Новый флагман Xiaomi Mix Fold 3 может получить сразу две зум-камеры
© Ferra.ru

Так, недавно популярный инсайдер из Китая Digital Chat Station раскрыл ряд технических характеристик новинки. По его словам, инженерная модель (прототип) устройства имеет изогнутый корпус из белого стекла.

При этом в основу новинки ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 2. Основная камера будет состоять из четырёх модулей, два из которых получат ещё и зум-объективы: одна с 3,2-кратным приближением, а вторая с 5-кратным.

Стоит отметить и улучшенный шарнир, который должен обеспечить повышенную прочность и устойчивость устройства к падениям.

К сожалению, Xiaomi Mix Fold 3, как и предшественники, скорее всего не выйдет за пределами рынка Китая.

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