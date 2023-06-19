Россиян предупредили об опасностях старых Wi-Fi-соединений

Автоматически сохраненные на телефоне учетные данные для подключения к Wi-Fi-сетям, особенно общественным, несут в себе опасность для пользователя. Об этом сообщают специалисты Роскачества.

«Если на телефоне сохранен обширный список неиспользуемых подключений к разным сетям вне дома, есть риск, что через них мошенники могут проникнуть в ваше устройство. Для этого хакеры используют вполне легальные программы, предназначенные для тестирования безопасности сетей», — утверждают в Роскачестве.

Хакеры могут получить доступ к устройству жертвы через название сети из сохраненного списка, добившись того, чтобы устройство приняло ее за доверенную. После этого весь трафик пользователя может попасть в руки злоумышленника, который получит возможность реализовать сразу несколько мошеннических схем — от принудительного обновления системы до внедрения вредоносной программы.