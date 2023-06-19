Найдена самая горячая экзопланета

Самую горячую экзопланету нашли в 1400 световых годах от Земли
Астрономы открыли аномальную планету, расположенную на расстоянии 1400 световых лет от Солнечной системы. Ее температура составляет 8000 Кельвинов, или 7 727 градусов Цельсия – намного больше, чем на поверхности Солнца (5778 Кельвинов, или 5 504 градуса Цельсия). При таком нагреве молекулы в атмосфере начинают распадаться на атомы.
Планета относится к классу коричневых карликов. Ученые заявили, что это самый горячий объект такого рода из всех известных.
Открытие противоречит общепринятым представлениям о свойствах космических тел. Считалось, что коричневые карлики теплее других планет, но они не могут достичь температуры звезды, даже самой холодной.
Новый объект, получивший название WD0032-317B, опроверг это представление. Его масса составляет примерно 40% массы Солнца.
Планета вращается вокруг очень горячей звезды, делая один оборот всего за 2,3 часа. Она всегда обращена к ней только одной стороной, а противоположная остается в тени.
Расчеты ученых показали, что температура освещенной стороны колеблется в пределах 7250 до 9800 Кельвинов, ночной – 300-3000 Кельвинов. Разница температур между ними составляет около 6000 градусов, сообщает Nature Astronomy.
Ученые отметили, что исследование аномальной планеты позволит лучше понять природу редких космических объектов. Ранее сообщалось, что астрономы открыли звезду-алмаз. Ее возраст составляет более четырех миллиардов лет.