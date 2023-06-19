Найдена самая горячая экзопланета

Астрономы открыли аномальную планету, расположенную на расстоянии 1400 световых лет от Солнечной системы. Ее температура составляет 8000 Кельвинов, или 7 727 градусов Цельсия – намного больше, чем на поверхности Солнца (5778 Кельвинов, или 5 504 градуса Цельсия). При таком нагреве молекулы в атмосфере начинают распадаться на атомы.

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Планета относится к классу коричневых карликов. Ученые заявили, что это самый горячий объект такого рода из всех известных.

Открытие противоречит общепринятым представлениям о свойствах космических тел. Считалось, что коричневые карлики теплее других планет, но они не могут достичь температуры звезды, даже самой холодной.

Новый объект, получивший название WD0032-317B, опроверг это представление. Его масса составляет примерно 40% массы Солнца.

Планета вращается вокруг очень горячей звезды, делая один оборот всего за 2,3 часа. Она всегда обращена к ней только одной стороной, а противоположная остается в тени.

Расчеты ученых показали, что температура освещенной стороны колеблется в пределах 7250 до 9800 Кельвинов, ночной – 300-3000 Кельвинов. Разница температур между ними составляет около 6000 градусов, сообщает Nature Astronomy.