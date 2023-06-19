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В WhatsApp для Windows появится функция быстрой связи с техподдержкой

WhatsApp тестирует функцию, которая позволит пользователю связаться с техподдержкой прямиком из чата без необходимости отправлять электронное письмо. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp для Windows появится функция быстрой связи с техподдержкой
© globallookpress.com

Соответствующая опция была замечена в бета-версии мессенджера для Windows под номером 2.2322.1.0. Теперь пользователям доступна кнопка «Связаться с нами», которой можно воспользоваться прямо из чата.

«Сообщите нам, чем мы можем вам помочь», — гласит надпись в окошке, которая появляется после нажатия кнопки.

Пользователю также предлагается поделиться с техподдержкой информацией о своем устройстве для более быстрого решения проблемы.

Там же присутствует ссылка, предлагающая связаться с техподдержкой по электронной почте — для тех, кто привык к традиционному виду связи.

Известно, что эта функция уже доступна для пользователей WhatsApp на платформах iOS и Android. Когда она заработает для широкого круга пользователей мессенджера на Windows, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер поддержку авторизации через VR-гарнитуры.

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