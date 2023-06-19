Японские ученые испытали метод навигации с помощью космических лучей
Японские ученые успешно испытали систему навигации, которая работает с помощью космических лучей. Как сообщает Ars Technica, метод может стать альтернативой GPS, который не способен точно работать под землей или под водой.
В современном мире система GPS чрезвычайно востребована — она необходима для навигации, картографирования и в других целях. Однако у определения местоположения с помощью радиоволн есть ряд серьезных недостатков. В частности, он не всегда работает в зданиях и закрытых пространствах, например, в пещерах.
Альтернативный способ, который предложили японские ученые, позволяет определять точку в пространстве с помощью регистрации мюонов космических лучей — его назвали мюометрической системой позицонирования (muPS). По словам одного из авторов исследования Хироюки Танаки из международного объединения The International Muography Research Orgzanization, он способен указывать местоположение под землей, в помещениях и под водой.
В рамках эксперимента ученым удалось провести успешный тест. Вероятно, в будущем muPS будет использоваться исследователями и спасателями — например, для точного направления подводных роботов или работы автономных модулей под землей.
Отметим, что сами частицы уже давно используются в археологических исследованиях, для поиска нелегально транспортируемых ядерных материалов на границах, а также для точного мониторинга активности вулканов. В частности, в 2008 году специалисты из Техасского университета в Остине перепрофилировали старые мюонные детекторы для поиска скрытых руин майя в Белизе, а физики из Лос-Аламосской национальной лаборатории разрабатывают портативные варианты мюонных систем, которые позволили бы открыть секреты купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.