Японские ученые испытали метод навигации с помощью космических лучей

Японские ученые успешно испытали систему навигации, которая работает с помощью космических лучей. Как сообщает Ars Technica, метод может стать альтернативой GPS, который не способен точно работать под землей или под водой.

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В современном мире система GPS чрезвычайно востребована — она необходима для навигации, картографирования и в других целях. Однако у определения местоположения с помощью радиоволн есть ряд серьезных недостатков. В частности, он не всегда работает в зданиях и закрытых пространствах, например, в пещерах.

Альтернативный способ, который предложили японские ученые, позволяет определять точку в пространстве с помощью регистрации мюонов космических лучей — его назвали мюометрической системой позицонирования (muPS). По словам одного из авторов исследования Хироюки Танаки из международного объединения The International Muography Research Orgzanization, он способен указывать местоположение под землей, в помещениях и под водой.

В рамках эксперимента ученым удалось провести успешный тест. Вероятно, в будущем muPS будет использоваться исследователями и спасателями — например, для точного направления подводных роботов или работы автономных модулей под землей.