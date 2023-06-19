Российские ученые синтезировали новое антимикробное соединение

Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) проанализировали противомикробную активность наночастиц аспарагината хитозана. Исследование показало, что соединение может стать основой для лекарственных препаратов нового поколения. В исследовании также принимали участие специалисты Уральского федерального университета (УрФУ).

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Хитозан – производное хитина, природного полимера, из которого состоит экзоскелет четвероногих. Ученые синтезировали аспарагинат хитозана – производное хитозана и L-аспарагиновой кислоты. Эксперимента показали, что наночастицы вызывали массовую гибель грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе стафилококка и кишечной палочки.

Важно, что соединение полностью совместимо с тканями человеческого организма. Также наночастицы в несколько раз ускорили рост соединительной ткани. Ученые заключили, что они могут быть полезны для изготовления новых лекарств и вакцин, а также био- и фармакологических технологий, сообщает Microbiology.