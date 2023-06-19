Раскрыто происхождение метеорного потока Геминиды

Ученые из Принстонского университета с помощью данных солнечного зонда Parker Solar Probe выяснили, как появился метеорный поток Геминиды. До этого времени поток изучался только с Земли.

Геминиды – один из самых мощных метеорных потоков. Он появляется над Землей каждую зиму. Большинство метеорных потоков происходит от комет, но Геминиды, по словам ученых, появились от астероида под названием 3200 Фаэтон.

Когда кометы приближаются к Солнцу, их температура растет. Лед на поверхности начинает испаряться и образует газовый хвост, который, в свою очередь, увлекает за собой частицы льда и пыли. Вещество продолжает тянуться за кометой. Затем процесс повторяется, орбита родительского тела заполняется материалом, и возникает метеорный поток.

Но астероиды, подобные Фаэтону, состоят из камня и металла, и солнечное тепло не воздействует на них так, как на кометы. Ученые пришли к выводу, что метеорный поток от астероида возник иначе – вследствие катастрофического события.

Авторы создали три компьютерных модели и сравнили их с существующими данными. Результаты показали, что метеорный поток Геминиды, вероятнее всего, появился после мощного столкновения с другим телом на высокой скорости или взрыва газа, сообщает The Planetary Science Journal.