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На Солнце 19 июня произошли две сильные вспышки

Гелиогеофизическая служба ФГБУ «Институт прикладной геофизики» сообщил, что две сильные вспышки на Солнце произошли 19 июня.

На Солнце 19 июня произошли две сильные вспышки
© Unsplash

Как говорится в заявлении службы, из-за данных вспышек на Земле частично нарушалась коротковолновая радиосвязь.

«19 июня в 06:37 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S12E89) продолжительностью 21 минута», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что вторая вспышка произошла в 15:14 мск.

«В рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (S12E81) продолжительностью 12 минут», — уточнили специалисты.

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв посоветовал следить за здоровьем в период высокой солнечной активности.

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