Realme назвала дату глобального релиза наушников Buds Air 5 Pro

Во время индийского запуска серии Realme 11 Pro компания также представила новые наушники Realme Buds Air 5 Pro, которые активно готовятся к глобальному запуску.

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По данным самой компании, случится это уже совсем скоро — 10 июля. Соответствующий постер можно найти в её Twitter-аккаунте.

Realme Buds Air 5 Pro оснащены 11-миллиметровым динамическим излучателем и вторичными 6-миллиметровыми излучателями. С активным шумоподавлением до 50 дБ они блокируют внешние помехи, обеспечивая «полное погружение в прослушивание контента».

Gizmochina

В свою очередь система трёх встроенных микрофонов с ИИ обещает обеспечить чистый звук при телефонных разговорах и подавлении фонового шума.