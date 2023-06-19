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В Сеть утекли характеристики сразу двух новых смартфонов Nokia

Nokia продолжает работу над новыми моделями смартфонов. Так, недавно в Сети появились интересные сведения о среднебюджетном устройстве под названием Nokia G42.

В Сеть утекли характеристики сразу двух новых смартфонов Nokia
© Ferra.ru

По данным Geekbench и базы данных Bluetooth SIG, устройство уже получило сертификат Bluetooth. Оттуда же мы знаем, что на рынке появятся две новые модели смартфонов Nokia: Nokia G310 5G и Nokia G42 5G.

Оба устройства получат 6,5-дюймовые дисплеи с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления экрана 90 Гц. Сам дисплей будет защищён стеклом Gorilla Glass 3 и обладать яркостью до 560 нит.

В качестве процессора в обеих моделях будет использоваться Snapdragon 480 Plus 5G. Из коробки новинки будут работать на базе Android 13.

Согласно информации с Geekbench, Nokia G42 5G будет иметь 4 ГБ оперативной памяти, но также ожидается вариант с 6 ГБ. Внутренний накопитель новинки получит варианты до 128 ГБ.

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