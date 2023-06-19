iPhone 15 получит специальный чип для работы с AR-шлемом Apple

Смартфон iPhone 15, анонс которого ожидается осенью нынешнего года, будет оснащен обновленным чипом UWB [англ. Ultra Wideband] для сверхширокополосной связи. Это необходимо для более глубокой интеграции с гарнитурой дополненной реальности Vision Pro, утверждает аналитик Мин-Чи Куо, чьи слова приводит портал 9to5Mac.

«iPhone 15, скорее всего, получит обновленный UWB-чип, который будет основан не на 16 нм, а на более продвинутом 7 нм техпроцессе, позволяющем увеличить производительность и сократить энергопотребление», — заявил аналитик.

Чип U1 впервые дебютировал в iPhone 11 и с тех пор является частью каждого смартфона от Apple. Кроме того, он используется в AirTag, Apple Watch Series 6 и моделях новее, HomePod mini, HomePod второго поколения и новейших AirPods Pro. Он необходим для работы функций Find My, AirDrop и не только. По мнению Куо, новая версия U1 в том числе сыграет основную роль в интеграции между гарнитурой Vision Pro и другими гаджетами Apple.