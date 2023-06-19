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Показаны новые наушники AirPods, вдохновлённые дизайном гарнитуры Apple Vision Pro

После двух с половиной лет на рынке, наушники AirPods Max начинают устаревать. Устройство демонстрирует свой возраст и нуждается в обновлении.

Дизайнер разработал концепт наушников AirPods Max второго поколения
© 9to5Mac

Дизайнер Паркер Ортолани разработал концепт второго поколения AirPods Max, вдохновлённый новыми Vision Pro.

В концепции Паркера ремешок AirPods Max заменен на головную дужку Vision Pro с диском для регулировки посадки. Это должно обеспечить более комфортную и «дышащую» конструкцию.

9to5Mac

Также художник предложил сделать новые наушники складными, для чего также можно использовать всё ту же дужку от Vision Pro. Это решит один из спорных моментов конструкции предшественника.

В концепции также внедрено подобие разъёма MagSafe на правой чашке наушников вместо привычных Lightning или USB-C.

Отметим, что всё это лишь «размышления на тему». Сама Apple до сих пор не давала даже намёков на скорый релиз новый беспроводных наушников полноразмерного формата.

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