Дизайнер разработал концепт наушников AirPods Max второго поколения

После двух с половиной лет на рынке, наушники AirPods Max начинают устаревать. Устройство демонстрирует свой возраст и нуждается в обновлении.

© 9to5Mac

Дизайнер Паркер Ортолани разработал концепт второго поколения AirPods Max, вдохновлённый новыми Vision Pro.

В концепции Паркера ремешок AirPods Max заменен на головную дужку Vision Pro с диском для регулировки посадки. Это должно обеспечить более комфортную и «дышащую» конструкцию.

9to5Mac

Также художник предложил сделать новые наушники складными, для чего также можно использовать всё ту же дужку от Vision Pro. Это решит один из спорных моментов конструкции предшественника.

В концепции также внедрено подобие разъёма MagSafe на правой чашке наушников вместо привычных Lightning или USB-C.