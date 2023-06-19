Мошенники начали все чаще использовать нейросети и чат-боты вроде ChatGPT в своих схемах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов «Лаборатории Касперского».

Известно, что искусственный интеллект способен генерировать тексты, видео и аудио, что значительно упрощает работу злоумышленников. Одна из таких схем включала в себя созданный нейросетью дипфейк с голосом главы одной из компаний в ОАЭ — с его помощью мошенник убедил сотрудника перевести крупную сумму денег на счет лже-начальника.

Кроме аудио у злоумышленников популярны и видеодипфейки, например, фейковые ролики с Илоном Маском, который предлагает зрителям «выгодные» инвестиционные схемы.