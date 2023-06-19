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Мошенники все чаще используют нейросети для создания голосовых дипфейков

Мошенники начали все чаще использовать нейросети и чат-боты вроде ChatGPT в своих схемах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов «Лаборатории Касперского».

Известно, что искусственный интеллект способен генерировать тексты, видео и аудио, что значительно упрощает работу злоумышленников. Одна из таких схем включала в себя созданный нейросетью дипфейк с голосом главы одной из компаний в ОАЭ — с его помощью мошенник убедил сотрудника перевести крупную сумму денег на счет лже-начальника.

Кроме аудио у злоумышленников популярны и видеодипфейки, например, фейковые ролики с Илоном Маском, который предлагает зрителям «выгодные» инвестиционные схемы.

Самые странные вещи, к которым подключали ChatGPT

Как считают в «Лаборатории Касперского», мошенники начали активно использовать нейросети по нескольким причинам. Прежде всего, их привлекает простота работы с ними, а также высокое качество результатов. Помимо прочего, искусственный интеллект работает очень быстро, что позволяет применять сразу несколько способов мошенничества и увеличить свои шансы на получение денег от жертвы.

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