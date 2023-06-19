В Китае начались продажи Motorola Razr 40 — самого дешёвого складного смартфона в мире
Компания Motorola начала официальные продажи своего нового складного смартфона — Razr 40 — в Китае.
Отличительной особенностью новинки, помимо интересного «железа», стала низкая цена. Так, на данный момент Razr 40 является самым дешёвым смартфоном с гибким дисплеем на рынке.
Корпус устройства выполнен из высокопрочного алюминия 7-й серии, а задняя панель из силиконовой кожи. Внешний OLED-экран смартфон имеет размер 1,47 дюйма и встроен в заднюю панель.
Основной экран — это 6,9-дюймовый адаптивный LTPO-дисплей с высокой частотой обновления и поддержкой HDR10+.
В основе Moto Razr 40 лежит среднебюджетный процессор Snapdragon 7 Gen 1 от Qualcomm. В продаже есть несколько вариантов устройства: 8/128 ГБ за 47 тыс. рублей, 8/256 ГБ за 50,5 тыс. рублей и 12/256 ГБ за 55 тыс. рублей.