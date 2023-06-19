В Британии испытывают напечатанные на принтере ракетные двигатели

Британская компания Skyrora начала тестирование двигателей для ракет, которые были созданы на 3D-принтере. Как сообщает Sky News, они были произведены на устройстве собственной разработки Skyprint 2.

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Тесты будут проходить в течение всего лета в испытательном центре в Мидлотиане, Шотландия. Предполагается, что двигатель должен работать по 250 секунд — это время, необходимое ракете для выхода на орбиту.

Как отметил основатель компании Владимир Левыкин, производство двигателей приближает Skyrora к первому коммерческому запуску на орбиту. Если тесты устройства пройдут успешно, то организация займется испытаниями своей трехступенчатой ракеты-носителя Skyrora XL с полезной нагрузкой до 315 кг. Ранее компания протестировала работу второй и третей ступеней ракеты, однако первую ступень, которая обеспечивает начальную тягу, необходимо проверять уже с новыми двигателями.