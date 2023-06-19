Создан первый искусственный человеческий эмбрион из стволовых клеток

Британские ученые из Кембриджского университета представили международному научному сообществу результаты работы по получению искусственных эмбрионов человека. Эти эмбрионы создавались без яйцеклеток и сперматозоидов, при этом очень похожи на зародыши человека на ранних стадиях развития, пишет Guardian.

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Этот эксперимент может стать новой методикой изучения генетических заболеваний, а также физиологических причин повторных выкидышей. Но все же есть немало этических и юридических вопросов.

По законам большинства стран, с эмбрионами старше 14 недель запрещено работать. При этом в них нет ничего о моделировании эмбрионов через перепрограммирование зародышевых стволовых клеток.

Благодаря использованию стволовых клеток зародыши получаются без бьющегося сердца и зачатков мозга, но у них есть клетки и ткани, которые у человека формируют плаценту, желчный пузырь и сам эмбрион.

Авторы эксперимента указали, что эта модель стала первой трехлинейной моделью эмбриона человека, которая выделила амниотические и зародышевые клетки, клетки-предшественники яйцеклеток и сперматозоидов.

Искусственные эмбрионы внедрять в матку женщины запрещено законом. Они будут использованы лишь для изучения развития плода после 14 недель. Сейчас также нельзя сказать точно, способны ли они полноценно развиваться дальше.