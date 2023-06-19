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Учеными Кембриджа создан первый искусственный человеческий эмбрион из стволовых клеток

Британские ученые из Кембриджского университета представили международному научному сообществу результаты работы по получению искусственных эмбрионов человека. Эти эмбрионы создавались без яйцеклеток и сперматозоидов, при этом очень похожи на зародыши человека на ранних стадиях развития, пишет Guardian.

Создан первый искусственный человеческий эмбрион из стволовых клеток
© FBM.ru

Этот эксперимент может стать новой методикой изучения генетических заболеваний, а также физиологических причин повторных выкидышей. Но все же есть немало этических и юридических вопросов.

По законам большинства стран, с эмбрионами старше 14 недель запрещено работать. При этом в них нет ничего о моделировании эмбрионов через перепрограммирование зародышевых стволовых клеток.

Благодаря использованию стволовых клеток зародыши получаются без бьющегося сердца и зачатков мозга, но у них есть клетки и ткани, которые у человека формируют плаценту, желчный пузырь и сам эмбрион.

Авторы эксперимента указали, что эта модель стала первой трехлинейной моделью эмбриона человека, которая выделила амниотические и зародышевые клетки, клетки-предшественники яйцеклеток и сперматозоидов.

Искусственные эмбрионы внедрять в матку женщины запрещено законом. Они будут использованы лишь для изучения развития плода после 14 недель. Сейчас также нельзя сказать точно, способны ли они полноценно развиваться дальше.

Но в мире уже сеть определенные успехи в подобной практике. Весной текущего года ученые из Лондонского института Фэнсиса Крика имплантировали эмбрионы, которые были созданы из столовых клеток, яванским макакам.

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