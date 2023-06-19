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В Великобритании начались испытания ракетных двигателей, напечатанных на принтере

В Великобритании начались испытания напечатанных на 3D-принтере ракетных двигателей, которые могут быть использованы в космических запусках, сообщает телеканал Sky News.

В Британии испытывают напечатанные на принтере ракетные двигатели
© Газета.ru

Компания Skyrora, расположенная в Эдинбурге, изготовила двигатели с помощью принтера собственного производства Skyprint 2. Такая технология, по словам представителей компании, по сравнению с изготовлением предыдущих моделей сокращает время производства и снижает затраты.

Новые двигатели будут испытываться в в крупнейшем ракетном центре в Великобритании, находящемся в шотландском Мидлотиане.

Испытания будут проходить каждую неделю в течение лета. При каждом запуске двигатель будет работать в течение 250 секунд — именно столько времени потребуется ракете для выхода на космическую орбиту.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контакт на $1,5 млн с компанией New Frontier Aerospace на разработку ракетного двигателя Mjölnir, напечатанного на 3D-принтере.

Отмечается, что компания планирует завершить разработку технологии 3D-печати, выдерживающей воздействие огня, и провести испытания двигателя в мае 2024 года.

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