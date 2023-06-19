$83.65-0.3191.63+0.67

В США допустили разрыв научного соглашения с Китаем

Власти США допустили разрыв соглашения о сотрудничестве с Китаем в научно-технической области. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомых с обсуждением вопроса.

В США допустили разрыв научного соглашения с Китаем
© Lenta.ru

Соглашение было подписано в 1979 году. В настоящее время дальнейшая судьба соглашения с КНР о научном сотрудничестве обсуждается в правительстве США. Среди возможных вариантов — изменение условий или разрыв.

По данным агентства, сторонники продления документа считают, что в случае его разрыва также приостановится академическое и коммерческое сотрудничество. В свою очередь, сенатор-республиканец, глава специального комитета по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая Майк Галлахер заявил, что продление договора поставит под угрозу американские исследования и интеллектуальную собственность.

Ранее сообщалось, что США хотят расширить сотрудничество каналов связи с Китаем, в том числе по военной линии. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что речь идет о каналах связи между Соединенными Штатами и КНР, которые должны оставаться открытыми на разных уровнях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители