Российские ученые определили лучшую сталь для нефтяной промышленности

Пермским учёным удалось определить качества стали для труб в нефтяной промышленности, которые обещают кратный рост эффективности добычи

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В сфере машиностроения, где технологии развиваются быстрыми темпами, растёт спрос на высококачественную продукцию, которая соответствует потребностям потребителей. Проблема касается и процессов инноваций в производстве нефтепромыслового оборудования, и исследований технологий обработки металлов.

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Особенно это актуально для нефтяных компаний, где оборудование для добычи нефти подвержено коррозии и трещинам. Учёные из Пермского Политеха провели исследование и определили оптимальную марку стали для изготовления биметаллических цилиндров, плунжерных насосов. Проект финансово поддержан Правительством Пермского края.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Проблемы машиностроения и автоматизации» и включали учёных из Национальной академии наук Беларуси. Биметаллический материал состоит из двух или более слоёв металлов и широко используется в различных областях, включая производство монет и ракетно-космической техники. Особенно часто он применяется в нефтяных скважинных насосах, которые работают в агрессивных условиях. Чтобы улучшить конкурентоспособность и продолжительность службы биметаллических цилиндров, проводятся поиски материалов, которые обеспечивают долговечность.

Учёные использовали подходы бенчмаркинга для оценки характеристик материалов и определили параметры, такие как твёрдость и коррозионная стойкость, для инновационных решений в изготовлении биметаллических цилиндров. Они также разработали матрицу, учитывающую задачи и требования потребителей. На основе полученных значений учёные определили приоритеты и ранжировали марки стали для производства биметаллических цилиндров. Наиболее подходящим материалом оказалась коррозионностойкая сталь 08Х17Т, которая получила первый класс потребительской ценности. Традиционная марка стали 38Х2МЮА также показала хорошие результаты и заняла второе место.