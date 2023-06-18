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Инсайдер Digital Fixed Focus опубликовал фото флагманского смартфона Vivo X100 Pro+

Изображение смартфона Vivo X100 Pro+ раскрыло его дизайн задолго до презентации. Рендер был опубликован в китайской социальной сети Weibo инсайдером Digital Fixed Focus.

Раскрыт дизайн флагманского смартфона Vivo образца 2024 года
© РИА Новости

Судя по изображению, новинка получит идентичную Vivo X90 фронтальную панель, в то время как задняя крышка напоминает смартфоны Xiaomi 13 Ultra и Huawei Mate 50 с небольшими отличиями. Логотип Zeiss на задней панели устройства также подтверждает, что камеры в новинке разрабатываются совместно с немецкой компанией.

Согласно ранним утечкам, смартфоны Vivo серии X100 будут представлены в начале 2024 года. Смартфонам X100 и X100 Pro приписывают чипсет MediaTek Dimensity 9300, а старшей модели X100 Pro+ — чип Snapdragon 8 Gen 3.

Vivo

Также ожидается, что Vivo X100 Pro+ будет оснащен дюймовой камерой Sony IMX989 с разрешением 50 Мп, 32-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором и перископом на 12 Мп. Более подробные характеристики устройства пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что компания Vivo намерена выпустить смартфон X90S с чипом Dimensity 9300, благодаря которому новинка окажется мощнее iPad Pro на базе Apple M2.

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