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Разработчик запустил Linux 292 612 раз ради поиска одной ошибки

Разработчик Linux Ричард WM Джонс недавно отправился в необычное «приключение», преследуя ошибку загрузки ОС. Ошибка, присутствующая в Linux 6.4, вызывала зависание системы во время загрузки примерно 1 раз из 1 000.

Разработчик запустил Linux 292 612 раз ради поиска одной ошибки
© Ferra.ru

Решив поймать ошибку в действии, Джонс загрузил Linux ошеломляющие 292 612 раз, посвятив еще 1 000 попыток загрузки специально для подтверждения ошибки.

Удивительно, но на выполнение этой непосильной задачи ушел «всего» 21 час. Джонс обнаружил, что ошибка реже встречается на оборудовании Intel по сравнению с машинами на базе AMD.

Джонс отследил проблему до регрессии в функции printk time. Отмена конкретного исправления кода устранила проблему, эффективно исправив ошибку.

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