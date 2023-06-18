Илон Маск пообещал выпустить приложение Twitter для Smart-TV

Глава Twitter Илон Маск заявил о скором выходе приложения Twitter для умных телевизоров. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в соцсети.

Под одним из подкастов с участием Илона Маска пользователь @sunoxen отметил, что ему хотелось бы видеть приложение Twitter для Smart-TV, так как он не смотрит часовые видео в мобильном клиенте соцсети.

«Оно на подходе», — заявил Маск в ответ на пожелания пользователя.

При этом сроки выхода Twitter для Smart-TV не сообщаются.

Как будет выглядеть приложение и какую функцию оно будет выполнять, пока не сообщается. Также неизвестно, будет ли ТВ-версия Twitter полноценной соцсетью или отдельным приложением для просмотра видеоконтента, как в случае с «VK Видео».

Согласно отчету Илона Маска и нового генерального директора Twitter Линды Яккарино, соцсеть намерена сосредоточиться на видео, блогерах и рекламе. В мае 2023 года в соцсети появилась возможность загружать видео продолжительностью более одного часа, что увеличило на площадке количество видеоблогеров.