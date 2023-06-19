Популярные смартфоны Xiaomi рискуют остаться без новых прошивок

Более 40 смартфонов компании Xiaomi не будут обновлены до MIUI 15, выход которой ожидается осенью 2023 года. Об этом сообщает портал Xiaomiui.

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Отмечается, что список смартфонов, составленный источником, является предположительным. Тем не менее эксперты ожидают, что Xiaomi перестанет обновлять такие популярные модели устройств, среди которых разные модели Mi 10 Lite, Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 10X, Redmi K30, Poco M2 и другие.

Вместе с тем редакция портала Xiaomiui предоставила список устройств, которые имеют небольшой шанс получить свежую прошивку. Среди них флагманская линейка Xiaomi Mi 10, Mi 10T, Poco X3, Redmi Note 10, Redmi A1, и Redmi 10. Однако не исключено, что некоторые из этих смартфонов останутся на MIUI 14.