Бюджетный смартфон Xiaomi в числе первых получит самый мощный чип Qualcomm

Предстоящий смартфон Redmi K70 компании Xiaomi в числе первых получит флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Об этом на своей странице в социальной сети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

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Источник не назвал, какая именно модель в линейке K70 предложит флагманский чип, однако заверил, что это произойдет в конце года. По всей видимости, презентация смартфонов Redmi K70 состоится в декабре.

В декабре 2022 года была представлена серия Redmi K60, в которую вошли три версии смартфонов: K60e с чипом MediaTek Dimensity 8200, K60 на базе Snapdragon 8+ Gen 1 и K60 Pro на новом Snapdragon 8 Gen 2.

Согласно утечкам, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3 получит восемь ядер: одно Cortex X4 с тактовой частотой 3,75 ГГц, пять Cortex-A720 с частотой 3,0 ГГц, и два Cortex-A520 на 2,0 ГГц. Невышедший чип уже фигурировал в базах данных двух популярных бенчмарков. Так, в Geekbench результат составил 2563 и 7256 баллов для одноядерного и многоядерного тестов соответственно, а в AnTuTu — 1,77 млн баллов.