$83.65-0.3191.63+0.67

Создан добывающий рекордное количество влаги материал

Ученые из Массачусетского технологического института создали суперабсорбирующий материал, который может добывать рекордное количество влаги из воздуха даже в условиях засухи. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Materials.

Создан добывающий рекордное количество влаги материал
© Gustav Graeber / Carlos D. Diaz-Marin

Разработка на основе гидрогеля (который используется в одноразовых подгузниках) поглощает водяной пар, а затем набухает, удерживая большое количество влаги. Причем материал может работать в крайне сухих условиях при относительной влажности 30 процентов. Затем воду можно нагревать, конденсировать и собирать в виде очень чистой воды.

В ходе исследования команда улучшила впитывающую способность гидрогеля добавив в него на один грамм четыре-шесть граммов хлорида лития — разновидность соли, которая способна поглощать влагу, более чем в десять раз превышающую ее собственную массу. Итоговое количество скопленной в материале влаги ранее никогда не удавалось достичь при использовании гидрогелей — 1,79 грамма воды на грамм материала.

Суперабсорбирующий гидрогель предлагается использовать в качестве пассивного средства для сбора воды, особенно в пустынях и регионах, подверженных засухе. Также материал можно будет внедрять в кондиционеры в качестве энергосберегающего осушающего элемента, что будет делать устройства более эффективными и дешевыми.

В марте 2023 года сотрудники Центра космических полетов имени Годдарда НАСА заметили, что за последние 20 лет увеличилась интенсивность экстремальных засух и осадков из-за антропогенного изменения климата.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители