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Rocket Lab успешно запустила ракету-носитель гиперзвуковых систем

Американская компания Rocket Lab успешно провела тестовый запуск ракеты-носителя гиперзвуковых систем по программе Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) «для конфиденциального заказчика». Об этом сообщается на сайте Rocket Lab.

Rocket Lab успешно запустила ракету-носитель гиперзвуковых систем
© Twitter

Ракета Electron с миссией DYNAMO-A была запушена с космодрома NASA Уоллопс на одноименном острове у побережья штата Вирджиния. Грузоподъемность ракеты-носителя HASTE составляет до 700 кг.

Ракета оснащена специальными обтекателями, позволяющими ей совершить повторный вход в атмосферу, а также нести полезную нагрузку для космических аппаратов.

По данным «Интерфакс», пуск был произведен для Пентагона.

Ранее Китай впервые запустил в космос частную ракету TL-2 Y1. Нагрузка была успешно выведена на орбиту, но основной задачей миссии была проверка систем ракеты и степени готовности проекта, а также взаимодействие систем ракеты с центром управления полетами.

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