Rocket Lab успешно запустила ракету-носитель гиперзвуковых систем
Американская компания Rocket Lab успешно провела тестовый запуск ракеты-носителя гиперзвуковых систем по программе Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) «для конфиденциального заказчика». Об этом сообщается на сайте Rocket Lab.
Ракета Electron с миссией DYNAMO-A была запушена с космодрома NASA Уоллопс на одноименном острове у побережья штата Вирджиния. Грузоподъемность ракеты-носителя HASTE составляет до 700 кг.
Ракета оснащена специальными обтекателями, позволяющими ей совершить повторный вход в атмосферу, а также нести полезную нагрузку для космических аппаратов.
По данным «Интерфакс», пуск был произведен для Пентагона.
Ранее Китай впервые запустил в космос частную ракету TL-2 Y1. Нагрузка была успешно выведена на орбиту, но основной задачей миссии была проверка систем ракеты и степени готовности проекта, а также взаимодействие систем ракеты с центром управления полетами.