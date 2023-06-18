Rocket Lab успешно запустила ракету-носитель гиперзвуковых систем

Американская компания Rocket Lab успешно провела тестовый запуск ракеты-носителя гиперзвуковых систем по программе Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) «для конфиденциального заказчика». Об этом сообщается на сайте Rocket Lab.

Ракета Electron с миссией DYNAMO-A была запушена с космодрома NASA Уоллопс на одноименном острове у побережья штата Вирджиния. Грузоподъемность ракеты-носителя HASTE составляет до 700 кг.

Ракета оснащена специальными обтекателями, позволяющими ей совершить повторный вход в атмосферу, а также нести полезную нагрузку для космических аппаратов.

По данным «Интерфакс», пуск был произведен для Пентагона.