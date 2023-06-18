Роспотребнадзор предупредил о рисках распространения холеры в России

По ее словам, при этом случаев заболевания в России несколько лет практически нет. «Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира», — предупредила она. По словам руководителя, любой турист может занести инфекцию самолетом.