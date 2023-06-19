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Появились доказательства наличия жидкого ядра у Марса

Команда международных специалистов из Бельгии, США, Франции и Германии представила доказательства наличия жидкого ядра у Марса, а также зафиксировала аномалии его внутренней массы. Результаты работы появились в журнале Nature.

Появились доказательства наличия жидкого ядра у Марса
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Опираясь на данные посадочного модуля InSight, который собирал информацию с 2018 по 2022 год, ученые проанализировали сейсмические процессы и радиоактивность Марса. Аппарат оснащен двумя датчиками, один из них, RISE, помимо определения местоположения модуля позволил провести мониторинг вращения планеты и ее колебаний.

На основе этого исследователи обнаружили аномалии массы под поверхностью Марса, которые располагаются глубоко в мантии. Кроме того, было выявлено, что гравитационное поле Марса и его общая форма коррелируют со скоростью вращения планеты. InSight также показал, что ядро Марса представляет собой расплавленную жидкость. Открытие этой характеристики может повлиять на дальнейшие исследования по поиску жизни на планете.

В июле 2021 года благодаря InSight сотрудники НАСА впервые изучили недра Марса и создали первую карту внутреннего строения планеты. Оказалось, что у Марса только один слой мантии, а радиус ядра больше, чем ранее предполагалось.

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