Американский бизнесмен Илон Маск взял на работу 14-летнего вундеркинда Кайрана Квази. Он будет трудиться программистом в компании SpaceX, сообщает издание Independent.

Кайран Квази окончит Университет Санта-Клары (Калифорния) в конце этого месяца. Он получит степень бакалавра математики, компьютерных наук и инженерии. После этого подросток будет работать в фирме Маска.

«Я присоединюсь к самой крутой компании на планете в качестве программиста в команде Starlink», — написал он в LinkedIn на прошлой неделе.

После этого профиль Квази в LinkedIn был удален, поскольку правила требуют, чтобы пользователям соцсети было не менее 16 лет. В ответ подросток назвал соцсеть «регрессивной», а ее правила – «нелогичной чепухой, равнозначной дискриминации».

Квази станет самым молодым выпускником за 172-летнюю историю колледжей США. Он поступил в вуз, когда ему было всего девять лет.

Подросток уже прошел стажировку в Intel. Местные СМИ описывают его как гения за его академические достижения и поразительные тесты IQ.