Ученые узнали предназначение нарисованных аборигенами Австралии кораблей

Ученые из Университета Флиндерса выяснили, что загадочные наскальные рисунки, выполненные аборигенами Австралии, изображают древние индонезийские военные корабли. Исследование опубликовано в журнале Historical Archaeology.

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Около 50 лет назад археологи в небольшой пещере Австралии обнаружили рисунки, оставленные коренными жителями материка. Детальное исследование показало, что они, вероятно, изображают корабли индонезийцев с Молуккских островов.

Уже было известно, что молукканцы контактировали с аборигенами Австралии. Но в отличие от других наскальных рисунков аборигенов, изображающих индонезийские лодки, рассмотренные учеными рисунки изображают боевые корабли. Об этом говорят флаги, вымпелы и украшения на носу, указывающие на боевой статус.

Из-за уровня детализации рисунков ученые считают, что создавшие их аборигены либо имели хорошие знания об этих кораблях благодаря длительному наблюдению, либо они могли участвовать в путешествиях на них. Также вероятно, что молукканцы применяли к жителям Австралии физическое насилие или, по крайней мере, демонстрацию силы. Тем не менее, согласно выводам ученых, необходимы дополнительные исследования, чтобы узнать истинный замысел наскального искусства.