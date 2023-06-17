Ученые узнали предназначение нарисованных аборигенами Австралии кораблей

Historical Archaeology: наскальные рисунки аборигенов Австралии изображают боевые корабли
Ученые из Университета Флиндерса выяснили, что загадочные наскальные рисунки, выполненные аборигенами Австралии, изображают древние индонезийские военные корабли. Исследование опубликовано в журнале Historical Archaeology.
Около 50 лет назад археологи в небольшой пещере Австралии обнаружили рисунки, оставленные коренными жителями материка. Детальное исследование показало, что они, вероятно, изображают корабли индонезийцев с Молуккских островов.
Уже было известно, что молукканцы контактировали с аборигенами Австралии. Но в отличие от других наскальных рисунков аборигенов, изображающих индонезийские лодки, рассмотренные учеными рисунки изображают боевые корабли. Об этом говорят флаги, вымпелы и украшения на носу, указывающие на боевой статус.
Из-за уровня детализации рисунков ученые считают, что создавшие их аборигены либо имели хорошие знания об этих кораблях благодаря длительному наблюдению, либо они могли участвовать в путешествиях на них. Также вероятно, что молукканцы применяли к жителям Австралии физическое насилие или, по крайней мере, демонстрацию силы. Тем не менее, согласно выводам ученых, необходимы дополнительные исследования, чтобы узнать истинный замысел наскального искусства.
Некоторые из самых ранних зарегистрированных случаев плавания жителей индонезийских островов к северному побережью Австралии произошли в середине XVII века.