Замглавы РКН рассказал об использовании его персональных данных

Обезличенные данные фактически остаются персональными, рассказал на полях ПМЭФ замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. Об этом пишет РБК.

Вагнер пояснил, что однажды рассматривал на автомобильном сайте модели новых машин. Он добавил, что не регистрировался на портале, не оставлял никаких данных и не просил с ним связаться через форму обратной связи.

На следующий день, уточнил замглавы РКН, ему позвонил дилер с предложением приобрести автомобиль той модели, которая вызвала у него особенный интерес.

Через неделю, заметил Вагнер, ему позвонил еще один дилер, а затем к нему также по телефону обратился с предложением сотрудник компании - владельца сайта, на котором он просматривал транспортные средства.