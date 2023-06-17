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Замглавы РКН рассказал об использовании его персональных данных

Обезличенные данные фактически остаются персональными, рассказал на полях ПМЭФ замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. Об этом пишет РБК.

Замглавы РКН рассказал об использовании его персональных данных
© РИА Новости

Вагнер пояснил, что однажды рассматривал на автомобильном сайте модели новых машин. Он добавил, что не регистрировался на портале, не оставлял никаких данных и не просил с ним связаться через форму обратной связи.

На следующий день, уточнил замглавы РКН, ему позвонил дилер с предложением приобрести автомобиль той модели, которая вызвала у него особенный интерес.

Через неделю, заметил Вагнер, ему позвонил еще один дилер, а затем к нему также по телефону обратился с предложением сотрудник компании - владельца сайта, на котором он просматривал транспортные средства.

В настоящее время инструменты для негласного наблюдения за человеком стали недорогими, констатировал чиновник. Он добавил, что на фоне этого происходит деобезличивание данных и их последующее использование.

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