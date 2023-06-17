Ученые показали 3D-модель женщины, работающей на удаленке в 2100 году

Специалисты британской мебельной компании Furniture at Work создали 3D-модель женщины, работающей на удаленке в 2100 году. Об этом пишет The Daily Mail.

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В компании пояснили, что в рамках проекта работали с экспертами в сфере здравоохранения, в частности, с учеными Лидсского университета.

Целью эксперимента было показать риски дистанционной работы в будущем.

Специалисты компании назвали прототип Анной. На рисунках она предстает в виде блондинки с красными глазами, уставшим лицом, сгорбленной спиной, «когтистыми» руками и отекшими ногами.

Furniture At Work

Сгорбленная спина, уточнили в компании, связана с работой из постели. Красные глаза обусловлены постоянным зрительным контактом с монитором.

Когтистые пальцы, не разгибающиеся до конца, являются следствием постоянной работы с мышью. Полнота и слабый иммунитет вызваны неподвижностью и постоянным нахождением в закрытом помещении.