Ученые показали 3D-модель женщины, работающей на удаленке в 2100 году
Специалисты британской мебельной компании Furniture at Work создали 3D-модель женщины, работающей на удаленке в 2100 году. Об этом пишет The Daily Mail.
В компании пояснили, что в рамках проекта работали с экспертами в сфере здравоохранения, в частности, с учеными Лидсского университета.
Целью эксперимента было показать риски дистанционной работы в будущем.
Специалисты компании назвали прототип Анной. На рисунках она предстает в виде блондинки с красными глазами, уставшим лицом, сгорбленной спиной, «когтистыми» руками и отекшими ногами.
Сгорбленная спина, уточнили в компании, связана с работой из постели. Красные глаза обусловлены постоянным зрительным контактом с монитором.
Когтистые пальцы, не разгибающиеся до конца, являются следствием постоянной работы с мышью. Полнота и слабый иммунитет вызваны неподвижностью и постоянным нахождением в закрытом помещении.
Эксперты призвали удаленщиков обратить внимание на состояние модели и принять все необходимые меры к тому, чтобы сохранить здоровье.